Адвокати хірурга, через якого помер Роман Кулак, заблокували розгляд справи, бо слідча… вийшла заміж

28 січня в Миколаївському районному суді Львівської області відбулося чергове засідання за позовом тернополянина Володимира Кулака щодо смерті 12-річного сина. Хоча засідання відбулося лише частково, і розглядали повторне відсторонення хірурга.

Суддя задовільнив клопотання прокурора, хірургу Юрію Михайлюку продовжено відсторонення від посади, ще на два місяці, тепер вже до 28 березня.

До речі, хірург відсторонений повторно і неодноразово, два рази на досудовому етапі на початку року рішеннями Галицького суду м.Львів, і вже вчетверте під час розгляду справи в суді, один раз в Жидачеві і тепер вже втретє в Миколаєві

Відсторонено вже всьому попри його намагання вплинути на всіх і вся. До 28 березня хірург не зможе працювати. І це прецедент для України. Адже два місяці це максимальний термін, а через два, знову буде два і так до вирок у за смерть мого Сина Романа.. на 5 років на відпочинок в “санаторій”..

За його словами, хірургу Юрій Михайлюк готувався досить потужно – позбирав купу довідок і клопотань, і від головного лікаря, і профкому, і лікарського товариства Жидачівського району. І старого головного лікаря в суд привіз, і ще пару сумнівних типів, і від нового головного лікаря ксіву взяв. Нічого йому не допомогло, – розповідає Володимир Кулак Але є і неприємна новина – адвокати хірурга заблокували розгляд справи по суті, бо слідча вийшла заміж і змінила прізвище. За словами чоловіка, адвокати вимагають, щоб свідоцтво про одруження слідчої було долучене до чотирьох томів кримінального впровадження смерті Романа Кулака. Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки. Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті став заворот тонкого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні. 7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева. Основний висновок надала комісійна судово-медична експертиза в кінці 2018 року і 28 грудня на основі її висновків слідчим поліції була вручена підозра двом лікарям з Жидачівської ЦРЛ.