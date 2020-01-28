Львів’янин майже місяць обкрадав свою співмешканку, жительку одного із сіл Тернопільського району
Впродовж місяця співмешканець обкрадав жительку одного із сіл Тернопільського району. Зникнення грошей та прикрас потерпіла виявила лише через деякий час.
Із заявою до поліції про крадіжку золотих сережок, браслету, каблучки, а також грошей в поліцію звернулася мешканка району. Жінка заявила, що прикраси щезли як в неї, так і в її сестри. Суму збитків оцінила в кілька тисяч гривень.
У ході розслідування з’ясувалося, що до зникнення коштовностей причетний колишній співмешканець потерпілої – двадцятивосьмирічний житель Львова. На слід зловмисника натрапили правоохоронці після перевірки місцевих ломбардів. Чоловік крадені речі здав під своїм прізвищем, а гроші витратив на власні потреби.
Підозрюваний уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. У скоєному він зізнався. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів.
За крадіжку в співмешканки львів’янин відповідатиме згідно статті 185 частина 2 ККУ – Крадіжка, вчинена повторно.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області