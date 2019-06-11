У Тернополі розпочала роботу Літня екологічна школа

Цікаво і змістовно провести своє дозвілля зможуть учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти у Літній екологічній школі, яка працюватиме на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 10 червня по 30 червня 2019 року.

Для слухачів школи будуть організовані та проведені практичні заняття у кутку живої природи, Зимовому саду та акваріумному клубі, на навчально-дослідній земельній ділянці облекоцентру. Поряд з цим проводяться майстерні з виготовлення квіткових композицій, паперопластики, інтелектуальні, пізнавальні та розважальні ігри на свіжому повітрі, масові еколого-натуралістичні заходи, екскурсії, перегляд відеофільмів на природничу тематику.

Учні школи працюватимуть у таких творчих майданчиках, як

“Я – дослідник”, “Я – еколог”, “Я – флорист”, “Я – любитель домашніх тварин”, “Я – народознавець”.

Графік роботи: щоденно з 10:00 – 14:00 год. (вихідні дні: субота, неділя)

Навчання в екологічній школі безкоштовне!!!

Наші координати:

Адреса: вул. Микулинецька,21, м. Тернопіль

E-mail: ecocentr_ter@ukr.net

Web-сайт:www. ecocentr.edukit.te.ua

Довідки за телефоном: (0352) 25-05-46