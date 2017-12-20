У Авакова приготували підозри “Автомайданівцям” через тернопільського нардепа

У четвер, 21 грудня, о 9:00, в будівлі Міністерства внутрішніх справ (Київ, вул. Богомольця, 10) відбудеться допит трьох активістів ВО «Автомайдан» щодо «яйцевого інциденту» з народним депутатом Олегом Барною. За нашою інформацією, слідчі вручать активістам підозри прямо після допиту, – про це повідомляє прес-служба “Автомайдану“.

Минулого тижня трьом автомайданівцям Сергію Хаджинову, Олегу Пушаку та Богдану Мельнику надійшли повістки на допит задля проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження (№12017100060003372), яке в Нацполіції відкрили 5 місяців тому за статтею “Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча”, умисне заподіяння середньої чи легкої тяжкості тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з державною або громадською діяльністю (ч.2 ст. 346 КК України).

Активістам Автомайдану загрожує позбавлення волі строком від 4 до 7 років.

Нагадаємо, 13-го липня під Верховною Радою під час акції протесту з вимогою скасування депутатської недоторканності стався «яйцевий інцидент» між автомайданівцями та нардепом від БПП Олегом Барною. Після слів народного обранця в бік активістів “Ви не є народ” та спроб закрити рота протестувальникам, у Барну поцілили яйцями.

Перед початком допиту, о 9:00, відбудеться прес-брифінг активістів та їх адвокатів, які детально розкажуть про нюанси справи та загрози для активістів.

За інформацією актвиістів, кримінальна справа щодо цього інциденту лежала в Генеральній прокуратурі з липня, однак генпрокурор Юрій Луценко наказав її активізувати лише після акції “Ковдра для генпрокурора“, яку автомайданівці організували під його маєтком 9 грудня.