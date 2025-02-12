росія завдала ракетного удару по Києву. Є загиблі
На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.
У столиці працювали сили ППО, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, пише місцева влада. Серед постраждалих – дев’ятирічна дівчинка, її госпіталізували. Пожежі виникли у Голосіївському, Подільському, Святошинському та Оболонському районах міста.
- В Оболонському районі наразі один загиблий.
Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці, – повідомляє Кличко.
Також під атакою була Київська область, там постраждалих немає.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник зі 123, ще 40 БпЛА локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина