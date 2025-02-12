росія завдала ракетного удару по Києву. Є загиблі

На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі. У столиці працювали сили ППО, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, пише місцева влада. Серед постраждалих – дев’ятирічна дівчинка, її госпіталізували. Пожежі виникли у Голосіївському, Подільському, Святошинському та Оболонському районах міста.

В Оболонському районі наразі один загиблий.

Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці, – повідомляє Кличко.