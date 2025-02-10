Важлива інформація щодо відвідування ТЦК у Тернопільській області

У зв’язку з останніми подіями закликаємо не скупчуватися біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області. Для уникнення черг та незручностей скористайтеся електронною чергою, записавшись заздалегідь відповідно до вашої категорії звернення. Повідомляє Група комунікацій Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це дозволяє уникнути великого скупчення людей перед будівлями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та є значно зручнішим, ніж жива черга!

Особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, студенти можуть подати заяву на відстрочку дистанційно через додаток “Резерв+”.

У такому разі звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто не потрібно!

Подача документів на відстрочку тільки почалася, тому прохання зберігати спокій та діяти відповідно до встановленого порядку.

Дякуємо за розуміння та співпрацю!