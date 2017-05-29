Спортивні здобутки поліцейського охорони з Тернопільщини

Не встиг старший інспектор з особливих доручень Управління поліції охорони в Тернопільській області лейтенант поліції Руслан Даньків повернутися з чемпіонату ФСТ «Динамо» України з поліатлону, як здобув ще одну перемогу вже у рідному місті.

Забіг “Рухаємо Тернопіль” відбувся 28 травня у рамках сімейно-спортивного свята від RIA. З Театрального майдану стартувало близько 1000 учасників. Переможцем забігу став 25-річний Руслан Даньків. Друге місце – Володимир Стельмах. Третє місце – Назар Даньків. До слова, Назар Даньків вирішив взяти приклад зі старшого брата не лише у спорті, а й у професії, тому вже майже рік є працівником Управління поліції охорони в Тернопільській області.

«Минулого року виграв мій брат, а цього року ми помінялись місцями, – сміється переможець. – Він – третій. Такий забіг для мене не є складним випробовуванням. Адже я працюю в Управлінні поліції охорони і маю відповідну фізичну підготовку, яка так необхідна нам під час несення служби», – розповідає поліцейський охорони Руслан Даньків. А зі Львова поліцейський охорони привіз диплом, медаль за третє місце та отримав ще один розряд кандидата у майстри спорту з поліатлону за програмою комплексних змагань «Динамо-2017» серед збірних команд територіальних організацій товариства. Начальник Управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко пишається спортивними перемогами своїх працівників і зазначає: «Дуже приємно, що наші хлопці піднімають авторитет поліції охорони і особистим прикладом показують, як потрібно вміти організувати себе так, щоб сил вистачало і на роботу, і на сімейне життя, і на заняття спортом».