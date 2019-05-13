Справжнє відкриття можна зробити зовсім поряд, – чим вражає Теребовля

– То куди, ви їдете на екскурсію з своїми п’ятикласниками?

– До Теребовлі…

– А там що є?, – із здивуванням запитували мене деякі дорослі.

– А ось, коли приїдемо, тоді і розкажемо…

Так ось, розказуємо… Не завжди вражає те, що далеко від нас. Інколи справжнє відкриття можна зробити зовсім поряд. Наприклад, за якихось 50 км від Гусятина знаходиться колишнє княже містечко Теребовля, що за часи свого найбільшого розквіту об’єднувало землі за розміром майже п’яти сучасних областей України.

Та розпочалась екскурсія з пошуку найкращого місця для селфі на віадук у с. Плебанівка. Поштова марка з виглядом на цю архітектурну перлину Тернопілля зайняла ІІ-е місце у європейському філателістичному конкурсі 2018 EUROPA! Цей красень досі працює, помилуватися його міццю і величчю приїжджають мандрівники з різних куточків України.

Далі нам довелось переїхати на окраїну Теребовлі, де велично прилаштувався на верхів’ї пагорба Підгірянський монастир отців Василіан, нині пам’ятка архітектури державного значення. З 123-и метрової вершини відкривається неповторний краєвид на села Підгора і Зеленче. У минулому монастир був одним з найвизначніших осередків чернечого життя завдяки чудотворній іконі Матері Божої та своєму оборонному значенні. Про це свідчать ще і до сьогодні руїни в’їзної брами, які були одночасно спостережною вежею та астрономічною обсерваторією, двоповерхова прямокутна будівля монастиря, оборонні мури та діюча церква Різдва Івана Хрестителя.

Та справжньою візитівкою Теребовлі є давній замок ХVІІ ст., що, за свідченням дослідників, за своєю оборонною здатністю міг поступитись лише Кам’янець-Подільській фортеці. Ще до сьогодні збереглись товстелезні п’ятиметрові оборонні мури, вхідні ворота і башти різної форми. Звідси відкривається вражаюча панорама на все місто. Доповнюють величність Замкової гори історії про князя Василька Ростиславича та Софію Хшановську, пам’ятники яким вдячні теребовлянці встановили у своєму славному містечку.

Під час оглядової екскурсії містом ми побували біля колишнього костелу кармелітів, який переданий Українській автокефальній православній церкві. Неабияке здивування учнів викликала єдина скульптура студенту, що біля входу до коледжу культури і мистецтва та пейзажний фонтан з огорожею і написами на ній «я кохаю» на восьми мовах світу.

Та якщо хтось думає, що на цьому екскурсія закінчилась, то він глибоко помиляється 🙂 Нас ще очікували майстер-класи по випалюванні на деревині та розпис на порцеляні. Протягом майже двох годин п’ятикласники зосереджено і наполегливо займалися творчою роботою, з якою успішно справились. А художні вироби стали оригінальними подарунками матусям до Дня Матері.

Коли ми вже мали їхати додому запитав учнів: «Що вам найбільше запам’яталось під час екскурсії?». Без особливих зусиль пригадували місця у яких побували і що бачили. Але одна дівчинка сказала, що їй найбільше сподобався… екскурсовод, пані Людмила. Можу лише підтвердити її слова, оскільки це була дуже продумана, цікава і захоплива екскурсія… яку провела для нас – заступник міського голови 🙂

І якщо мене запитають, куди ви порадите поїхати на екскурсію з школярами, то з величезним натхненням і впевненістю відповім: «В славне місто Теребовля!».

Михайло Ковальчук

Поділіться:











загрузка...