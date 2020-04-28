Стало відомо, хто став новим керівником Збаразької районної лікарні

Григорій Чепіль – переможець конкурсу на посаду директора КНП “Збаразька центральна лікарня”.

Про це повідомила голова Збаразької районної ради Світлана Боднар.

Григорій Чепіль до цього працював у Збаразькій районній лікарні терапевтом. Він єдиний подав свою кандидатуру на посаду головного лікаря Збаразької районної лікарні.

Нагадаємо, у квітні цього року, в розпал пандемії, попередній директор директор КНП «Збаразька центральна лікарня» Валерій Суконнік написав заяву про звільнення, це після шести років керування даним медичним закладом, та не оголошує жодних тендерних закупівель на апарати ШВЛ чи засобів захисту для медиків, хоча районна рада виділила відповідне фінансування.