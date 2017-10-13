Старовинну ікону з Тернопільщини урочисто коронують у Ватикані

На урочистій Літургії, що відбудеться 15 жовтня на площі святого Петра у Римі, з нагоди канонізації чотирьох мучеників та чотирьох святих, буде присутня для публічного почитання вірними з цілого світу копія чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої.

Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословить корони, що будуть почіплені на ікону, і це стане знаком чергового визнання та потвердження її чудодійної сили. Варто відзначити, що коронація самої Зарваницької ікони відбулася рівно 150 років тому, і тоді це дійство звершив Святіший Отець Пій IX.

З благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка) доставить ікону Святішому Отцю офіційна делегація у такому складі: митрофорний протоієрей Володимир Фірман, ректор Марійського духовного центру «Зарваниця», протоієрей Марко Семеген, голова товариства «Свята Софія», протоієрей Роман Дутчак, судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, протоієрей Іван Кулик, настоятель парафія Сергія і Вакха (м. Рим), ієрей Любомир Зозуляк, настоятель храму Перенесення мощей св. отця Миколая (Тернопіль) та миряни.

Зважаючи на цю визначну подію, що відбудеться у Ватикані за кілька днів, Зарваницьку ікону (копію), що вже прославилася чудами, протягом кількох місяців відновлювали у Червонограді. В 1922 році її написав знаний у наших краях митець Петро Холодний. За радянської влади, у часи підпілля УГКЦ, її підпільно зберігали у приватному помешканні с. Зарваниця. За ці роки святиня дуже зруйнувалась. Тож після Всеукраїнської прощі в Зарваниці цьогоріч ікону Матері Божої Зарваницької відреставрували.

Вкотре на потребу Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ відгукнувся підприємець та меценат, засновник фонду «Твори добро» Ігор Гуда разом з дружиною, котрі також будуть присутні на Божественній Літургії з Святішим Отцем та взяли на себе організаційні витрати цього паломництва та були жертводавцями реставрації ікони.

Нагадаємо, з благословення Митрополита Василія (Семенюка) Ігор Гуда минулого року разом з дружиною сприяв привезенню на Тернопільщину Нерукотворного Образ Спаса з Едеси. Його фонд узяв на себе всі витрати. Тоді ікону, яка перебувала на Тернопільщині, відвідали сотні тисяч вірян з цілої країни

повідомив о. Роман Дутчак

Довідка:

Зарваниця є одним із найдавніших чудотворних місць України. Історія починається з 1240 року. Тоді монах з Києва, рятуючись від навали хана Батия, втікав на Західну Україну. Виснажений чернець заснув на березі Стрипи. Уві сні він побачив Матір Божу, прокинувшись, він побачив перед собою ікону Божої Матері з Ісусом, яка височіла над джерелом. Монах, помолившись, обмив свої рани джерельною водою – і вмить одужав. А місце, де «зарвав його сон», назвав Зарваницею. Згодом біля джерела було збудовано дерев’яну капличку, в якій зберігалася чудотворна ікона. Зараз на її місці стоїть Каплиця об’явлення Матері Божої.