Степан Гладун: «Ставимо масштабні завдання щодо розбудови інфраструктури в Хоростківській громаді»

Бюджет Хоростківської ОТГ на 2018 рік становить 71 млн. гривень. Кошти спрямовані на освітню, медичну сфери. Заплановано проведення реконструкції освітніх закладів, об’єктів соціальної інфраструктури, ремонту доріг. Про пріоритетні проекти і напрямки роботи розповідає голова Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади Степан Гладун.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2017 року в Україні відбулися вибори до ОТГ. У Тернопільській області у всіх чотирьох ОТГ у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Хоростківську міську ОТГ, до якої входять окремі населені пункти Гусятинського та Теребовлянського районів, очолив Степан Гладун.

– Яким є бюджет Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік?

– Бюджет Хоростківської громади на 2018 рік складає 71 млн. гривень. З них власні надходження – 26 млн. грн. У 2017 році бюджет м. Хоростків становив 13 млн. грн. Але разом з доходами у нас збільшились і видатки. З цього року до нас на фінансування повністю перейшли спортивна та музична школи, які раніше утримувалися за рахунок районного бюджету. Також з міського бюджету будуть отримувати зарплатню технічні працівники всіх навчальних закладів, оплата енергоносіїв та утримання шкіл, будинків культури і бібліотек.

– Реалізація яких проектів планується в освітній сфері? В яких школах громади потрібно провести ремонтні роботи?

– На 2018 рік громада отримає освітню субвенцію в сумі 22 млн. грн. Це на зарплати працівникам. З нашої громади на 2018 рік подано 5 проектів до Фонду регіонального розвитку – це капітальний ремонт системи опалення Хоростківської опорної школи, капітальний ремонт даху Перемилівської школи, капітальний ремонт системи опалення Клювинської школи, капітальний ремонт даху дитячого садочку у с. Перемилів та капітальний ремонт даху дитячого садочку № 2 м. Хоростків. Також на 2018 рік заплановано купити шкільний автобус, з бюджету буде профінансовано 30% від вартості. Ремонту потребують майже всі школи громади. Ми вже приступили до робіт у Перемилівській школі, там ремонтується підлога у спортзалі та внутрішні вбиральні. Термінового потрібно здійснити заміну частини даху у Великоговилівській школі, також необхідно зробити ремонт у їдальні. Будемо шукати кошти з внутрішніх резервів і направляти їх із перевиконання бюджету.

– Чи є у Хоростківській ОТГ опорна школа?

– Так, це Хоростківська школа № 2. Нам вдалося зробити утеплення фасаду основного корпусу та здійснити капітальний ремонт даху. Цього року перед нами стоїть завдання завершити утеплення фасаду всіх приміщень школи. Також протягом 2017-2018 років школа отримала обладнання на кабінет біології, зокрема мікроскопи, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор та повне оснащення; а на кабінет географії – інтерактивні карти, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор та повне оснащення. Також мультимедійними комплексами обладнані кабінети фізики, хімії, два класи математики, кабінет історії, української мови та світової літератури. До усіх цих кабінетів проведено дротовий та бездротовий інтернет. Окрім цього, школа отримала 20 ноутбуків. Облаштовано смугу перешкод, яка відповідає стандартам МОН.

– Які плани щодо розвитку спортивної інфраструктури у населених пунктах громади?

– На розвиток спорту в бюджеті передбачено 300 тис. грн. Цього року ми плануємо відремонтувати спортзал у спортивному комплексі у ДЮСШ ім. Миколи Підодвірного та провести утеплення фасаду приміщення, у якому знаходиться басейн. Також хочемо поліпшити стан всіх сільських стадіонів та спортивних майданчиків.

– Яка сума спрямована на розвиток галузі медицини? Чи передбачені кошти у бюджеті на закупівлю медичного обладнання?

– Загальна сума медичної субвенції складає 10,6 млн. грн. Первинна ланка – 2 млн. гривень, а вторинна – 8,6 млн. гривень. На закупівлю медичного обладнання коштів не передбачалося, оскільки у нашій громаді лікарня відсутня. На поліпшення матеріально-технічної бази амбулаторій та ФАПів кошти будуть виділятися від перевиконання нашого бюджету.

– Поговоримо про ремонт доріг. Окресліть плани щодо розбудови інфраструктури у населених пунктах Хоростківської громади?

– Перш ніж відповісти на ваше запитання щодо планів, хочу висловити подяку народному депутату України Миколі Люшняку за підтримку і допомогу в розбудові інфраструктури. За його сприяння у 2017 році з фонду соціально-економічного розвитку були виділені кошти на капітальний ремонт центральної дороги Хоросткова по вул. Незалежності, на проведення капітального ремонту системи опалення у «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1–гімназія», а також на реконструкцію інших об’єктів. На ремонт місцевих доріг у бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 1 млн. грн. На ремонт місцевих доріг у бюджеті передбачено кошти в сумі 1 млн. грн. Звичайно, цієї суми замало, тому плануємо залучити кошти, які отримаємо на розвиток інфраструктури населених пунктів. Наше завдання на сьогодні відремонтувати всі під’їзні дороги до кожного населеного пункту громади, а також здійснити ремонт сільських доріг. Організувати транспортне сполучення з кожним населеним пунктом, тобто запустити міський автобус. Паралельно будемо працювати над поліпшенням стану об’єктів соціальної інфраструктури, ставимо перед собою завдання зміцнити матеріально-технічну базу всіх установ в кожному населеному пункті нашої громади.