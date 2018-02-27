Бібліотеки у Теребовлі – передати не можна знищити

Як у відомій крилатій фразі, Теребовлянська районна рада уже два роки поспіль вагається, де поставити крапку в процесі передачі двох приміщень бібліотек у Теребовлі (сьогодні функціонуючої центральної районної та колишньої дитячої, в якій зараз знаходиться на правах оренди головна міська публічно-шкільна бібліотека Теребовлянської громади, вона ж – Теребовлянська Княжа Книгозбірня у мережі Фейсбук).

На даний час обидва нежитлові приміщення за адресами Покрівка, 2 та Князя Василька, 105 знаходяться на балансі відділу культури і туризму, спорту та охорони здоров’я Теребовлянської районної державної адміністрації. У великій центральній бібліотеці працює п’ятеро людей, а у крихітній, як для бібліотеки, будівлі під Покрівкою – 12. Тут бракує місця для читального залу, для дитячого куточка, у якому колектив збирає найменших читачів на бібліозаходи, для усіх інших – цікавих та сучасних акцій та ініціатив працівників. Ба навіть! – немає де розмістити нову літературу, на яку систематично виділяє кошти Теребовлянська міська рада.

«Тулимось по кутках, намагаємось прикрасити мотиваційними малюнками вицвілі стіни та сподіваємось, до останнього сподіваємось, що чиновники райради спустяться з кабінетного буквоїдства до наших нагальних потреб, побачать нарешті бібліотеку в її теперішньому сумному стані та дадуть нам шанс втілити мрії про справді активний, яскравий, відкритий та людний майданчик для спілкування читачів із книгами – коментує свої перші починання на посаді директора централізованої мережі бібліотек Теребовлянської громади громадська діячка та письменниця Наталя Михно.

Прикриваючись начебто «благими» намірами захисту бібліотеки, райрада відверто зволікає із прийняттям рішення, яке дало б Теребовлянській громаді можливість здійснювати ремонти у цих будівлях, поповнювати бібліотечні фонди, а також – зробити бібліотеку сучаснішою за рахунок створення додаткових інформаційних майданчиків – комп’ютерного IT-класу, Медійного центру, тощо.

Оскільки з часу утворення громади у липні 2015 року та до 2017 року включно реальних кроків назустріч Теребовлянській ОТГ в питанні передачі приміщень та майна цих бібліотек не було зроблено, у жовтні 2017-го Теребовлянська міська рада приймає офіційне звернення до районної ради від усього депутатського корпусу – представників нашої громади з проханням розглянути на сесії питання цих двох бібліотек. Принаймні – мати добру волю винести його на розгляд депутатів району. Тим не менше, всі усні прохання, офіційні документи, завірення у тому, що цільове призначення майна не зміниться – бібліотека була, є і буде в Теребовлі на тому ж місці і в значно кращому вигляді, якщо нею опікуватиметься наша громада – не принесли успіху. Кому вигідно затягувати процес – питання відкрите… Тим паче, що основний аргумент – погодження передачі теребовлянських бібліотек Міністерством культури України – уже на руках в працівників райради. Міністерство – погоджує, інші громади району – не заперечують, адже бібліотека в Теребовлі потрібна передусім нашій громаді та коштів на її фінансування все одно більше ніхто не виділятиме. А «баба Яга – проти!».

Варто зауважити, що своїм зволіканням чиновники райради не лише позбавляють жителів ОТГ можливості читати сучасні книги в сучасній бібліотеці, а й ставлять під загрозу втілення попередньо підготовленого проекту для Програми DOBRE, який міська рада подає на фінансування. У планах було вже цієї весни в центральній бібліотеці обладнати сучасну комп’ютерну ІТ-школу, з повним комплектом техніки (ноутбуки, планшети, мульмедійне обладнання, тощо). Очевидно, районну раду задовільняє стан справ на сьогодні та їм не потрібні ані нові книги в бібліотеці, ані сучасна техніка…

В рамках процесу децентралізації з утворенням спроможних громад автоматично розпочалася і реформа культурної галузі. На відміну від освіти та медицини, які досі отримують державну субвенцію, сфера культури фінансується з місцевих бюджетів. Тож саме громади отримали можливість (а точніше – обов’язок) утримувати та розпоряджатися таким необхідним і непростим творчим ресурсом.

Зі стартом реформ Теребовлянська міська рада, орган місцевого самоврядування в Теребовлянській об’єднаній територіальній громаді, взяла на себе фінансування зарплат та інших видатків закладів культури та бібліотек у громаді. Було проведено інвентаризацію наявних приміщень, книжкових фондів, майна бібліотек, переданих громаді Теребовлянською районною радою. Проаналізувавши ситуацію щодо незадовільного стану старих, непривабливих для відвідувача, приміщень, нестачі нових сучасних книг у фондах, міська рада розпочала роботу над змінами, що дозволили оптимізувати витрати, акумулювати кадрові ресурси та зробити перші кроки для покращення бібліотечних послуг в громаді.

Зокрема, бібліотечні фонди об’єднано з фондами шкільних бібліотек. Частину книг розміщено в чотирьох відремонтованих та модернізованих сільських Центрах культури і дозвілля (КіД). На базі цих центрів бібліотека є елементом об’єднаного відкритого простору для корисного дозвілля (поряд із мистецькими гуртками, комп’ютерною зоною, дитячим майданчиком для розвитку та відпочинку, тощо).

16 вересня 2016 року у залі засідань міської ради відбулась чергова сесія Теребовлянської міської ради, одним із першочергових розглянутих питань якої було утворення Централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, затвердження положень про міську публічно-шкільну бібліотеку та публічно-шкільну бібліотеку-філію, а також затвердження їх штатного розпису. Окрім цього депутати одноголосно підтримали проект «Програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки», якою передбачено оновлення єдиного бібліотечного фонду новоутвореної ЦСПШБ на суму 500 тис. грн. з розрахунку 100 тис. грн. щорічно на придбання періодики, вітчизняних та зарубіжних видань.

Отже, в процесі утворилася наступна Структура Теребовлянської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Теребовлянської об’єднаної громади:

1. Теребовлянська міська публічно-шкільна бібліотека

– шкільний відділ загальноосвітньої школи №1

– шкільний відділ загальноосвітньої школи №2

– шкільний відділ школи-ліцей

2. Вербовецька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Вербовецької загальноосвітньої школи

3. Довгенська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Довгенської загальноосвітньої школи

4. Кровинківська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Кровинківської загальноосвітньої школи

5. Ласковецька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Ласковецької загальноосвітньої школи

6. Лошнівська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Лошнівської загальноосвітньої школи

7. Могильницька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Старомогильницької загальноосвітньої школи

8. Мшанецька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Мшанецької загальноосвітньої школи

9. Острівецька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Острівецької загальноосвітньої школи

– шкільний відділ Гумниської загальноосвітньої школи

10. Підгайчицька публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Підгайчицької загальноосвітньої школи

11. Семенівська публічно-шкільна бібліотека-філія

12. Плебанівська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Плебанівської загальноосвітньої школи

13. Романівська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Романівської загальноосвітньої школи

14. Боричівська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Боричівської загальноосвітньої школи

15. Долинська публічно-шкільна бібліотека-філія

– шкільний відділ Долинської загальноосвітньої школи

За 2017-поч.2018-го року в бібліотеки Теребовлянської громади з міського бюджету придбано 2447 видань на суму 123232,42 гривень. Також завдяки акції від колективу Теребовлянської Княжої Книгозбірні «Подаруй бібліотеці книгу» фонд поповнився 474 книгами від видавництв, авторів, читачів, тощо. Для порівняння – за той самий календарний період за державними програмами до бібліотек громади надійшло 533 видання.

І це – найголовніший аргумент в питанні «Для чого Теребовлянській громаді приміщення бібліотек».

Нам потрібні якісні книги, нам потрібні розумні, читаючі жителі, а ще – нам дуже потрібна молодь, яка вміє жити за новими, відмінними від радянських стереотипів, правилами – без корупції, клептократії та колективної безвідповідальності!

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