Влада, бізнес та міжнародні експерти обговорювали, як збільшити приплив інвестицій на Тернопільщину

Зустріч у форматі «World Cafe», темою якої стали шляхи збільшення інвестицій у Тернопільську область, відбулася днями у Тернополі. Захід об’єднав керівників обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємців, науковців, громадськість. Участь в обговоренні взяв і начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Він зазначив, що в Тернопільській області надходження від підприємств з іноземними інвестиціями складає 7% від усіх надходжень до зведеного бюджету. А тому для збільшення цієї цифри ще є над чим попрацювати.

«Практика свідчить, що іноземні інвестиції йдуть не в великі металургійні або коксохімічні, а в сучасні аграрні або переробні підприємства, які є інноваційними. Тут наша область має всі шанси для інвестицій», – додав Ігор Комендат.

Обговорення на тему покращення інвестиційного клімату та збільшення експортних можливостей бізнесу області у форматі «World Cafe» – це досить цікава та не форматна ініціатива проекту «U-LEAD з Європою». Наразі Тернопільщина – перша і єдина область в Україні, яка провела захід у такому форматі.

Всі учасники зустрічі мали можливість висловити свої думки з приводу потенціалу області щодо залучення інвестицій, обговорити унікальні особливості та ресурси нашого регіону, а також внести пропозиції, як збільшити інвестиції в область та, що для цього потрібно зробити. Завершився захід неформальним спілкуванням, повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області .