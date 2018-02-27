З 1 по 17 березня в Тернопільській області триватиме акція “Квартира під охорону-2018”

Професійні злодії, які планують обікрасти квартиру, готуються до злочину не один день, а буває й не один місяць. Про це на зустрічі із журналістами розповів начальник відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку кримінальної поліції Михайло Шмиглик.

Вони стежать за жертвою, перевіряють поштову скриньку, продзвонюють квартиру, а буває, що під приводом проведення соцопитувань, спілкуються із сусідами, які й розповідають про те, де і як в даний час перебувають мешканці тієї чи іншої квартири.

– В першу чергу на що вони дивляться: підходять до квартири, продзвонили – ніхто не відчиняє. Якщо квартира на першому поверсі, то можуть кинути камінцем у вікно. Якщо реакції жодної немає, ніхто на це не зреагував-залазять до приміщення.