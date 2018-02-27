З 1 по 17 березня в Тернопільській області триватиме акція “Квартира під охорону-2018”
Професійні злодії, які планують обікрасти квартиру, готуються до злочину не один день, а буває й не один місяць. Про це на зустрічі із журналістами розповів начальник відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку кримінальної поліції Михайло Шмиглик.
Вони стежать за жертвою, перевіряють поштову скриньку, продзвонюють квартиру, а буває, що під приводом проведення соцопитувань, спілкуються із сусідами, які й розповідають про те, де і як в даний час перебувають мешканці тієї чи іншої квартири.
– В першу чергу на що вони дивляться: підходять до квартири, продзвонили – ніхто не відчиняє. Якщо квартира на першому поверсі, то можуть кинути камінцем у вікно. Якщо реакції жодної немає, ніхто на це не зреагував-залазять до приміщення.
Найкращий спосіб вберегтися від злодіїв, кажуть правоохоронці, це встановлення системи відеоспостереження як на приміщенні будинку, так і в самих квартирах. Обладнання вхідних дверей під’їзду кодовими замками, а в квартирі подвійні двері з кількома якісними замками. На перших поверхах необхідно облаштувати металеві решітки. При від’їзді на тривалий час, як варіант, можна попросити наглянути за оселею сусідів, друзів та знайомих.
– У 2017 році на території області скоєно 276 квартирних крадіжок, 100 – розкрито. У 2018 році ми вже маємо вчинених 30 квартирних крадіжок і з них 13 розкрито.
Працівники кримінальної поліції у минулому році затримали вісім груп квартирних злодіїв з числа “гастролерів”. Серед них – мешканці Київської, Львівської, Хмельницької областей та громадяни Грузії.
За словами поліцейських, менше злочинів трапляється у помешканнях, які перебувають під захистом управління поліції охорони. Основне завдання УПО – забезпечити недоторканність житла і своєчасне реагування на будь-які сигнали, що сповіщають про небезпеку ввіреного їм об’єкта, – каже Олексій Дзюра, заступник начальника Управління – начальник відділу фізичної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області.
– На сьогоднішній день, встановлення відеоспостереження як по місту, так і в приватному секторі є одним із пріоритетних напрямків поліції охорони та всієї роботи національної поліції, а також встановлення систем тривожної та пожежної сигналізації.
У наш час, стверджує Олексій Дзюра, встановлювати сигналізації потрібно в першу чергу тим мешканцям краю, які свідомо у квартирах чи офісах зберігають цінні речі, документи, великі суми грошей, коштовності чи антикваріат. Радять працівники охорони облаштовувати в приміщеннях і невеличкі, але надійні сейфи, вмонтовуючи їх у стіну чи підлогу.
– Ми встановлюємо засоби сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги безпосередньо в наряд групи затримання, що дозволяє зберегти тих 10-15 секунд для групи затримання, які необхідні для доїзду наряду до помешкання.
Управління поліції охорони в Тернопільській області надає весь спектр послуг, а саме: забезпечує безпеку приватних будинків та об’єктів різних форм власності, тілоохорона, перевезення під охороною валютних цінностей, а за допомогою GPS-трекерів, обладнаних тривожною кнопкою, можна відстежувати місце перебування автомобіля, дитини чи дорослої людини.
– Кожного року ми проводимо соціальну акцію “Квартира під охорону”. Умовами акції передбачено зниження вартості робіт на 50%. Якщо в поточному місяці людина встановлює обладнання і робота вартує 2 тисячі гривень без врахування вартості самого обладнання, то під час акції вартість робіт лише тисячу гривень в квартирі і трішки більше в приватному будинку.
Для учасників антитерористичної операції знижки будуть ще більшими – 75 відсотків. Стартує акція “Квартира під охорону” 1 березня.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області