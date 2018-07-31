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Повалені дерева, порвані електродроти, затоплені вулиці: наслідки негоди на Тернопільщині

Irena 47 Views Прокоментуй!
Тернопіль, 30 липня 2018 р. Фото Michael Baskin.

Внаслідок вчорашньої грози 58 населених пунктів Тернопільської області залишилися без електропостачання.

У Чорткові, аби розблокувати проїжджу частину і три каналізаційні колодязі вулиці Шевченка від критичного рівня води, рятувальники відкачували дощ своїм обладнанням.

У селищі Скала-Подільська Борщівського району проїжджу частину вулиці заблокувало дерево. Та ж причина зупинила рух транспорту на вулиці 15 Квітня у Тернополі і поблизу с. Галущинці Підволочиського району. У Борщеві вул. Об’їзна та вул. С. Бандери на дорогу впали два дерева. 

Фото Любомира Матвіїва.
Фото Любомира Матвіїва.
Над парком Національного відродження у Тернополі.
Над парком Національного відродження у Тернополі.
Фото Mariya Bahriy.
Масив Східний. Фото Mariya Bahriy.
Фото Володимира Явного.

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