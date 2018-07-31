Повалені дерева, порвані електродроти, затоплені вулиці: наслідки негоди на Тернопільщині

Внаслідок вчорашньої грози 58 населених пунктів Тернопільської області залишилися без електропостачання.

У Чорткові, аби розблокувати проїжджу частину і три каналізаційні колодязі вулиці Шевченка від критичного рівня води, рятувальники відкачували дощ своїм обладнанням.

У селищі Скала-Подільська Борщівського району проїжджу частину вулиці заблокувало дерево. Та ж причина зупинила рух транспорту на вулиці 15 Квітня у Тернополі і поблизу с. Галущинці Підволочиського району. У Борщеві вул. Об’їзна та вул. С. Бандери на дорогу впали два дерева.