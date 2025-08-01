Електронні табло, онлайн-мапа та нові автобуси – зміни у громадському транспорті Чорткова

У Чорткові оновлюється підхід до громадських перевезень – від сьогодні кількість рейсів комунального транспорту КП «Чортківський міськтранс» збільшено. Це стало можливим, зокрема, через відмову приватного перевізника «АТП-16142» обслуговувати три маршрути.

Тож основним перевізником для мешканців громади стає саме комунальне підприємство, яке вже встигло зарекомендувати себе якісною, доступною та соціально орієнтованою роботою.

Новий автобус – нові можливості

Нещодавно автопарк КП «Чортківський міськтранс» поповнився ще одним автобусом ATAMAN, придбаним за кошти міського бюджету. Це вже третій сучасний автобус українського виробництва, який курсує на маршрутах громади.

Автобус адаптований для маломобільних груп населення: має низьку підлогу, пандус та спеціально облаштовані місця для візків. Приватні перевізники таких умов забезпечити не могли.

Зручний графік і прозорість руху

Комунальний транспорт у Чорткові курсує за графіками, складеними з урахуванням пасажиропотоку та побажань жителів. Для зручності доступна онлайн-мапа руху автобусів у реальному часі, а на більшості зупинок встановлено електронні табло з точним часом прибуття.

Крім того, КП «Міськтранс» обслуговує маршрути до сіл Переходи, Пастуше, Бердо, а з 1 серпня – і до Росохача, які раніше залишалися поза увагою приватних перевізників.

Ознайомитися з оновленими графіками можна за посиланням: https://surl.li/sbmbhr

Транспорт, який поважає кожного пасажира

Комунальне підприємство поступово впроваджує стандарти сервісу, де головним пріоритетом є комфорт, безпека і повага до кожного пасажира.

У салонах діє система безготівкової оплати, якою активно користуються жителі. А власники карти чортків’янина щомісяця отримують 12 безкоштовних поїздок у межах громади.