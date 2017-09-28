Суд із тернопільським екс-регіоналом: була одна справа, стало дві

Так, Борщівський районний суд розглядає уже дві справи за участі, до слова, колишнього депутата Борщівської райради від Партії регіонів, Валентина Антонійчука.



Друге судове засідання колишнього заступника ДП «Олевське лісове господарство» Валентина Антонійчука до держпідприємства не увінчалося успіхом. Позивач вдруге просив відтермінувати судове засідання, бо замінив захисника, який не вивчив справу.

Нагадаємо, що Валентин Антонійчук подав до суду на Олевський лісгосп ще в липні цього року, бо вважає, що його, нібито, було звільнено незаконно. Натомість у лісгоспі кажуть, що Антонійчук був звільнений через порушення правил його посадової інструкції, чим лісгоспу було нанесено збитків у розмірі більше 700 тисяч гривень.

На першому судовому засіданні суд так і не розглянув жодного матеріалу справи, адже позивач Антонійчук з’явився в суд без адвоката й вимагав, аби засідання перенесли, щоб дати можливість на суд з’явитися його адвокату. Чому він одразу не прийшов з адвокатом, суду так і не вдалося вияснити.

Уже на друге і поки останнє засідання Антонійчук з’явився з адвокатом, тільки не тим, про якого заявляв раніше. Антонійчук заявив, що попередній адвокат відмовився вести справу, бо колись працював у Борщівському районному суді і боїться медійної уваги до справи. Тож, на засіданні з’явився новий адвокат Мирослава Мальчук.

Коли суддя вже збирався розглядати матеріали справи Матчук почала вимагати перенесення засідання, адже, нібито, не ознайомлена з справою взагалі, бо уклала договір про надання послуг в день засідання.

Суддя Павло Чир ухвалив рішення зробити перерву у судовому засіданні на одну годину, аби дати стороні позивача вивчити справу. Проте навіть після перерви Мирослава Матчук не погодилася продовжувати судовий розгляд і вимагала перенести засідання.

Сторона лісгоспу в особі адвоката Любові Карпюк заявила заперечення щодо перенесення справи, адже вважає такі дії з боку позивача зловживанням свого права на правову допомогу. Мовляв, сам позивається і сам уже другий раз відкладає засідання, чим затягує розгляд справи. До того ж, Любов Карпюк наголосила, що численні відкладання справ впливають на бюджет лісового держпідприємства, адже такі далекі поїздки, в місто Борщів, – це численні витрати для лісгоспу. Тому адвокат вимагала продовжити розгляд справи і не затягувати її.

Чому і для чого Валентин Антонійчук позивається до суду він не бажав коментувати присутнім на суді журналістам, лише заявив, що його звільнили, бо виявив порушення з боку директора лісгоспу. Сторона ж відповідача заявила, що наразі жодних кримінальних проваджень проти директора Олександра Антонійчука не відкрито, і жодних повідомлень про порушення з його боку не надходило до відповідних структур.

Все ж суддя, прийняв рішення перенести засідання. Воно відбудеться у день розгляду ще одного судового позову, в якому задіяний Валентин Антонійчук. Цього разу уже директор лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов на свого колишнього заступника Антонійчука щодо захисту честі і гідності. Адже, коли останнього звільняли публічно на зборах профспілкового комітету, той не стримував обурення, висловлювався нецензурною лексикою у бік Бондарчука та погрожував йому.

Отже, засідання у розгляді позову Антонійчука щодо поновлення на роботі відбудеться у п’ятницю, 29 вересня, о 14.30.

А судове засідання щодо розгляду позову Олександра Бондарчука до Валентина Антонійчука про захист честі і гідності буде відбуватися у тому ж суді о 13:30.