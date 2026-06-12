Судитимуть донеччанина, який воював проти українців під позивним «Байкал» 

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Донецька. Його обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік у серпні 2014 року добровільно вступив до незаконного військового формування «Шахтерская дивизия днр» в Донецьку. Був призначений на посаду командира взводу. Воював проти ЗСУ під позивним «Байкал» на Донеччині. Організовував роботу незаконно облаштованих блок-постів.

Обвинувачений брав участь в бойових діях на боці ворога в Міжнародному аеропорту «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва у складі збройного формування «Батальон Восток».

З листопада 2014 року воював у складі «3-й батальон территориальной обороны» на посаді командира взводу, а згодом – командира роти. Зводив оборонні споруди для стримування наступу ЗСУ.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року обвинувачений продовжив воювати проти України. Координував підготовку російських військових, формував штурмові загони та фактично брав участь в окупації українських територій.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.