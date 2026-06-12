У Тернопільському ТЦК виявили людей з інвалідністю та психічними розладами серед мобілізованих — Лубінець

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами перевірки було звільнено п’ятьох людей, які, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, не підлягали мобілізації.

Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, під час візиту в приміщенні, де перебували мобілізовані громадяни, знаходилося близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

«Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні — вона була потрібна ще вчора», — наголосив Лубінець.

Під час перевірки представники Офісу омбудсмана зафіксували низку можливих порушень. Зокрема, наглядач за мобілізованими, як стверджує Лубінець, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка показала, що рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

Під час особистого спілкування громадяни повідомили про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії.

Усі виявлені факти задокументували та передали керівництву для реагування.

Найбільш резонансним результатом перевірки стало звільнення п’ятьох осіб із приміщення ТЦК та СП. До їхніх військово-облікових даних внесли зміни щодо зняття з військового обліку.

Серед звільнених:

чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства;

двоє людей із психічними розладами;

двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишалося близько шести місяців.

Омбудсман повідомив, що за результатами перевірки підготовлено офіційне реагування з вимогою усунути виявлені порушення та не допустити подібних випадків у майбутньому.

Лубінець також нагадав про нещодавній випадок в Ужгородському районному ТЦК та СП, де після перевірки кільком посадовцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаного.

«Моя позиція залишається незмінною: відповідальність має бути невідворотною для всіх, незалежно від посади чи звання», — заявив омбудсман.