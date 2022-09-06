13:13 | 6.09.2022
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Судитимуть мешканця Збаражчини, який на велелюдному зібранні жителів громади пропагував російські наративи

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Публічно заперечував війну з росією – за колабораційну діяльність судитимуть жителя Тернопільщини, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Тернопільського району, який  публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Збаражчини на велелюдному зібранні жителів громади у травні 2022 заперечував збройну агресію РФ, поширюючи наративи російської пропаганди про братовбивчу війну на сході України.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

 

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