Тернопільщина лідирує за кількістю автомобілів, що перебувають під GPS-спостереженням поліції охорони

У нас, за інформацією заступника начальника центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Андрія Беринди, GPS-системами обладнані понад 200 автомобілів.

– Ми максимально підлаштовуємося під наших клієнтів, – пояснює інженер Андрій Приступа. – Щоб точно та вчасно інформувати їх про їхні об’єкти, створили 38 типів геозон і 67 шаблонів повідомлень. Наші клієнти користуються понад чотирма сотнями команд, що забезпечують найнадійнішу охорону автомобілів. Понад 60 осіб, які довірили нам свої машини, використовують спеціальні мобільні додатки. На сьогодні на системах GPS-моніторингу встановлені 869 датчиків, результати з яких відображає наше обладнання.

Отже, звичайна сигналізація вже не витримує конкуренції з GPS-системами. Якщо зловмисник намагатиметься викрасти захищене такою системою авто, сигнал тривоги надійде на телефон власника і на пульт централізованого спостереження поліції охорони. На місце події оперативно прибудуть озброєні поліцейські.

Замовити GPS-спостереження та інші послуги поліції охорони можна із мобільного за безкоштовним номером 9899.