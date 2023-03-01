16:19 | 1.03.2023
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Шахраї у соцмережах від чужого імені просять перерахувати гроші

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Зловмисники «зламують» сторінки користувачів соціальних мереж і розсилають їхнім знайомим повідомлення з проханням переказати гроші. Випадки таких інтернет-шахрайств все частіше фіксують правоохоронці.
 
До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя райцентру, що невідома особа шляхом обману виманила у нього 10 500 гривень.
 
За словами потерпілого, в одній із соцмереж йому написав знайомий і попросив терміново перекинути йому гроші. Кошти просив скинути на банківську картку, дані якої вказав. Заявник перерахував йому 10 500 гривень. Згодом потерпілий з’ясував, що сторінку його знайомого зламали невідомі і від його імені розіслали повідомлення з проханням позичити гроші.
 
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.
Поліцейські радять завжди перевіяти інформацію, яку отримуєте. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося.
 
Також користувачам соцмереж варто подбати про надійний захист свого профілю. Використовуйте складний пароль та різний для кожної соцмережі. Ніколи не надсилайте приватні фото або фотокопії документів: у разі зламу – приватні дані опиняться у зловмисників. Не заходьте до акаунтів з чужих пристроїв.

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