На вулицях Тернополя з’явилися патрульні з радарами

Патрульні використовують Trucamи на міських автошляхах. Вимірюють швидкість, щоб попередити аварійність.

Раніше радари застосовували лише на дорогах державного значення. Втім, через високу аварійність, патрульні вирішили вимірювати швидкість їзди і в обласному центрі.

“Щоб попередити аварійність по місту, на проспекті Бандери почав працювати Trucam. Там часто траплялося перевищення швидкості, як наслідок — ДТП. Екіпажі виїжджають практичного кожного дня. В нас рухомі наряди, тобто вони можуть стояти деякий час на одному місці, а потім переїхати на інше. Бачимо, що це працює превентивно. Люди знижують швидкість, або не їдуть цією дорогою. Бачимо, що це дало поштовх до зниження аварійності. Також застосовуємо засоби для вимірювання швидкості і на дорогах державного значення, це у сторону Хмельницького, Львова, Чернівців, на дорозі М-19 в сторону Києва. Щодо матеріалів, то порушень більшає. Але аварійність в області зменшилася, зокрема під час карантину. Тобто в нас знизився рівень аварійності як із загиблими, так із потерпілими. І зменшилася загальна кількість ДТП”, – пояснює начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Відповідальність залишилася незмінною: разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень; якщо швидкість перевищено більше, як на 50 км/год доведеться заплатити 510 гривень штрафу.

За Збручем