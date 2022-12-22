На Тернопільщині зникла молода жінка з 3-річним сином

Поліцейські Тернополя розшукують 27-річну Землян Анастасію Ігорівну та її сина Землян Максима Сергійовича 2019 року народження.

Місцезнаходження розшукуваних невідоме. Востанє жінка виходила на зв’язок 19 грудня та повідомила, що має їхати до Львова.

Прикмети жінки: зріст 165 см., худорлявої статури. Може бути одягнена в лижну куртку світлого кольору.

Прикмети малолітнього: зріст 110 см., худорлявої статури.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, телефонуйте за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».