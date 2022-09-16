Тернопільщина: від погашення податкового боргу надійшло 41,8 млн гривень

Впродовж січня-серпня 2022 року 145 підприємств та компаній, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 7,8 млн гривень. Зокрема, 97 суб’єктів господарювання розрахувалися із бюджетами повністю, сплативши 2,3 млн грн податкової заборгованості.

Від погашення податкового боргу впродовж восьми місяців цього року до зведеного бюджету надійшло 41,8 млн грн, що на 9,8 млн грн більше, ніж торік. При цьому державна скарбниця отримав 26,2 млн грн, а це на 10,6 млн грн більше, ніж у січні-серпні 2021 року.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексному плану дій задля скорочення податкового боргу. Зокрема, у січні-серпні цього року фахівці податкової служби області подали до суду 42 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 8,2 млн гривень. Органи правосуддя задовольнили 41 таке звернення на суму 5,5 млн гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 67 позовів на суму податкового боргу 4,1 млн гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 628 тис. гривень. Зокрема, держбюджет отримав 409,9 тис. грн, а місцеві бюджети – 218,1 тис. гривень.