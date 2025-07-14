Тернопільська митниця забезпечила майже 4 мільярди гривень до бюджету

Понад 3 млрд 858 млн грн митних платежів – саме стільки у січні–червні 2025 року перерахувала до державного бюджету Тернопільська митниця.

Це на 229,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Середньоденні надходження становили 29,9 млн гривень.

Основні товари, що забезпечили надходження:

• Трактори – 325,9 млн грн;

• Легкові авто – 239,8 млн грн;

• Сільгоспмашини – 221 млн грн;

• Добрива та засоби захисту рослин – 205,7 млн грн;

• Полімери етилену – 192 млн грн;

• Плоский прокат сталі – 164,5 млн гривень.

«Ми продовжили працювати навіть тоді, коли здавалося, що зупинитися – логічно. Але митниця не живе за логікою обставин. Вона працює за принципом відповідальності. І ця відповідальність — перед країною. За цифрами стоїть щоденна праця колективу, який, попри зовнішні виклики, не зупинився ні на день. Ми також вдячні нашим суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за довіру і співпрацю. Рухаємося далі – злагоджено та впевнено», – зазначив в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.