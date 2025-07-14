Дроти зникнуть із центру Чорткова: у місті ініціюють підземне прокладання мереж

У понеділок, 21 липня о 12:00, у сесійній залі Чортківської міської ради відбудеться робоча зустріч міського голови Володимира Шматька з представниками інтернет-провайдерів, «Укртелекому», Чортківського РЕМу та інших організацій, що здійснюють діяльність на території громади.

🔍 Головна мета – узгодження єдиного плану дій для перенесення інтернет-кабелів під землю.

Першочергово ці роботи розпочнуться саме з історичного центру міста, де хаотично прокладені дроти не лише псують естетичний вигляд, а й несуть загрозу пам’яткам архітектури.

📌 Очікується, що повна реалізація проєкту триватиме 3–4 роки. Влада визнає: процес буде непростим і дороговартісним для міського бюджету, однак його потрібно розпочинати вже зараз.

🧾 За підсумками зустрічі планується розробити нове положення, яке чітко визначатиме правила погодження на прокладання комунікацій під землею, а також відповідальність за самовільне розміщення мереж без погодження з органами місцевого самоврядування.

До слова, уже підготовлено проєкт капітального ремонту лінії зовнішнього освітлення на вул. Володимира Великого, який передбачає і перенесення комунікацій під землю.

💬 Міська влада закликає всіх зацікавлених долучитися до обговорення!

📍 Зустріч відбудеться у понеділок, 21 липня, о 12:00 год у сесійній залі Чортківської міської ради.