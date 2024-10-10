Тернопільською митницею видано 5 392 сертифікати з перевезення товарів форми EUR.1

З метою підтримки експорту товарів українського походження та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у рамках угод про вільну торгівлю, за 9 місяців 2024 року Тернопільською митницею видано 5 392сертифікати з перевезення товару EUR.1.

Найбільшу кількість EUR.1 видано на українські товари, експорт яких здійснювався на умовах вільної торгівлі до: Польщі – 1264 сертифікати, Італії – 667, Іспанії – 487, Болгарії – 490 та Німеччини – 390.

Основними товарами експорту стали: пластикові та дерев’яні вікна, олія, меблева фурнітура, будівельні конструкції, витяжки, кондитерські вироби, цукор, пластик, спирт етиловий.

Нагадуємо, що наявність сертифіката EUR.1надає українському експортеру можливість для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах ЄС – зменшення ставки мита або звільнення від оподаткування митом.

Видача сертифікатів здійснюється митницями безоплатно у найкоротші терміни на кожну партію товарів при експорті, відповідно до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021 №139.