Дохід родини керівника МСЕК на Тернопільщині за минулий рік склав 2,3 млн грн

Після крайнього скандалу зі знайденими вдома 6 мільйонами доларів у Тетяни Крупи, голови Хмельницької обласної МСЕК, особливу увагу приділили деклараціям та статкам усіх керівників МСЕК в Україні.

Отже, керівник Тернопільської обласної МСЕК Ігор Банадига за 2023 рік задекларував 559 тисяч 862 гривні зарплати, або ж 46 тисяч 655 гривень щомісяця.

До того ж, Ігор Банадига за 2023 рік отримав пенсію у розмірі – 110 тисяч 232 гривні та ще 30 тисяч гривень зарплати у “ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА”.

Готівкою Ігор Банадига зберігає ще 535 тисяч 511 гривень та 13 тисяч 395 доларів, або ж ще плюс 535 тисяч 800 гривень.

У родини Ігоря та його дружини Наталії Банадиги на другий рік війни – у 2023 році з’являється – житловий будинок, площею 105.9 метра квадратних, земельна ділянка, площею 0.0329 метра квадртаних , а також автомобіль “Nisan Lief”, вартістю 306 тисяч гривень. Усе нове майно записане на дружину Ігоря Банадиги – Наталію.

Банадига Наталія працює у Тернопільському медичному університеті і за 2023 рік заробила – 531 795 гривень, або ж 44 тис 316 грн в місцяь.

Сумарний дохід родини Ігоря Банадиги за 2023 рік склав – 2 мільйони 303 тисячі 200 гривень – це зарплата і збереження, а також пенсія.

У рейтингу керівників обласних МСЕК по Україні Ігор Банадига із зарплатою 559 тисяч гривень займає у рейтингу четверте місце.

На першому – керівник Полтавської МСЕК із зарплатою – 731,5 тис грн в рік, на другому – керівниця Хмельницької МСЕК, в якої виявили вдома 6 млн доларів – її зарплата за 2023 рік склала – 597 тис грн, на третьому місці – керівник Луганської МСЕК із зарплатою – 594 тис грн за 2023 рік.

Тернополяни