Тернополяни перемогли поляків на їхньому полі

З кубком у руках повернулася з Польщі команда «Агропродсервіс-Ветеран», де в місті Плонськ проходив турнір з футзалу на приз мера цього міста.

«Всього було заявлено 16 команд. Ми провели 8 поєдинків, – цитує капітана команди Миколу Салика сайт компанії. – Виграли 6 матчів, в одному, на жаль, програли, а ще один звели в нічию».

За словами пана Салика, в фіналі їхня команда переграла місцевий клуб «Олдбой» з рахунком 6:2.

Таким чином, в арсеналі команди «Агропродсервіс-Ветеран» вже є три участі в турнірі на кубок мера Плонська, де вони посіли 2 місце, беручи участь вперше, та двічі виграли кубок, – йдеться в повідомленні.