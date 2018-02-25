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Тернополяни перемогли поляків на їхньому полі

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З кубком у руках повернулася з Польщі команда «Агропродсервіс-Ветеран», де в місті Плонськ проходив турнір з футзалу на приз мера цього міста.

Про це повідомляють на сайті компанії “Агропродсервіс” (http://agroprodservice.com.ua/2018/02/20/komanda-agroprodservis-veteran-vygrala-turnir-na-kubok-mera-plonska-z-futzalu/).
«Всього було заявлено 16 команд. Ми провели 8 поєдинків, – цитує капітана команди Миколу Салика сайт компанії. – Виграли 6 матчів, в одному, на жаль, програли, а ще один звели в нічию».

За словами пана Салика, в фіналі їхня команда переграла місцевий клуб «Олдбой» з рахунком 6:2.

Таким чином, в арсеналі команди «Агропродсервіс-Ветеран» вже є три участі в турнірі на кубок мера Плонська, де вони посіли 2 місце, беручи участь вперше, та двічі виграли кубок, – йдеться в повідомленні.

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