Три пошкоджені автомобілі: на Бережанщині водій напідпитку скоїв ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у райцентрі Бережани. Місцевий мешканець, нехтуючи безпекою та правилами, сів за кермо нетверезим.

Керманич не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху, та допустив зіткнення з іншою автівкою. Транспорт, у свою чергу, рикошетом пошкодив іншу іномарку. Поліцейські, які прибули на місце події запідозрили винуватця пригоди у вживанні спиртного. Тест показав, що у водія в крові 1,7 проміле алкоголю.

На порушника поліцейські склали адміністративний протокол за статтями 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку доведеться сплатити за ремонт, і чекати рішення суду на дозвіл або ж позбавлення керування транспортними засобами.

Відділ комунікації

поліції Тернопільської області

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