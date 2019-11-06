На Тернопільщині зніматимуть другий сезон Шкільного реаліті

Поки усі учні насолоджуватися відпочинком під час канікул, наші креативні восьмикласники здобували нові знання з інформатики за темою “Опрацювання мультимедійних об’єктів”.

Вони знімали відео, знайомились з програмним забезпеченням для опрацювання об’єктів мультимедіа, детально вивчали побудову аудіо- та відеряду. Це все вони робили не лише через інтерес та любов до предмету, а ще й з метою заявки на участь в кастингу для зйомок другого сезону Шкільного реаліті.

Учні 8-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин разом з вчителем інформатики Стебелецькою У. А. дуже відповідально поставилися до такого завдання і з великим задоволенням майже щодня прокидалися зранку та приходили до шкільного кабінету інформатики. Чекаємо результатів фінального голосування. Будемо вдячні за ваші вподобання та коментарі на YouTube.