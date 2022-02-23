16:00 | 23.02.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Незабаром у Тернополі з’явиться новий автобусний маршрут

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Незабаром на вулицях Тернополя з’явиться новий автобусний маршрут №38 «Кооперативний коледж – вул. Київська – вул. Лесі Українки».

Рішення про запуск маршруту прийнято 23 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради, зважаючи на неодноразове звернення мешканців міста та з метою надання якісних і безпечних послуг з перевезення пасажирів у Тернополі.

Новий маршрут попередньо працюватиме у тестовому режимі та проходитиме вулицями: Замкова – С. Крушельницької – Збаразька – просп. Злуки –  Генерала М. Тарнавського – Київська  – 15 квітня – Протасевича – Лесі Українки – Слівенська – просп. С. Бандери – Руська  – Замкова з усіма зупинками на шляху проходження.

Заплановано, що на новому автобусному маршруті працюватиме шість одиниць транспорту.

Про початок роботи автобусного маршруту № 38 буде повідомлено додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *