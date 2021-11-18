«Це атака на місцеве самоврядування в Україні», – «УДАР Віталія Кличка» розкритикував законопроєкт про столицю 

Верховна Рада України планує до кінця листопада розглянути та ухвалити у другому читанні законопроект «Про місто Київ – столицю України».

У партії «УДАР Віталія Кличка» наголошують, що цей законопроєкт шкодить реформі децентралізації, атакує місцеве самоврядування в Україні, оскільки містить низку суперечливих та руйнівних норм.

– Після розгромних висновків головного науково-експертного управління ВР, яке рекомендувало законопроект суттєво допрацювати (з чітким натяком – розробити новий), негативний висновок надала Рада Європи, яка вказала на суттєву невідповідність Європейській хартії місцевого самоврядування. Водночас Венеційська комісія навіть не розглядала цей законопроект, бо депутати монобільшості навіть не направляли офіційне прохання про розгляд

цього законопроекту. Автори законопроекту розуміли, що Венеційська комісія

гарантовано розкритикує даний законопроект, який шкодить реформі децентралізації та атакує місцеве самоврядування в Україні, – кажуть у партії.

Саме тому лідер «УДАРу» Віталій Кличко у жовтні надіслав розроблений представниками парламентської більшості законопроект про столицю на розгляд Венеційської комісії та Ради Європи, щоб отримати об’єктивний висновок про якість цього документу.

– Законопроект «Про місто Київ – столицю України» – це небезпечний прецедент узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу, і не лише у Києві. Сьогодні влада, борючись з головним своїм політичним конкурентом Кличком, намагається протягнути відповідний закон про Київ. Якщо завтра їм стане не угодними мери інших міст та громад, то це розв’яже руки діяти за аналогією, – вважає «УДАР Віталія Кличка».

У партії наголошують, що законопроект, який намагаються ухвалити, має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили. Він не може порушувати Конституцію України та європейські демократичні норми, не має послаблювати повноваження місцевого самоврядування у місті Києві. Його ухвалення має відбуватися із дотриманням цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії місцевого самоврядування і спеціального статусу Києва як столиці України.

«УДАР Віталія Кличка» закликає відмовитися від подальшої політизації у питанні прийняття закону про столицю та вийти на конструктивний діалог між усіма політичними силами і представниками громад країни.

Єдиним прийнятним шляхом, на думку «ударівців», має бути відхилення у Верховній Раді незбалансованого та неконституційного законопроекту 2143-3, що руйнує місцеве самоврядування в Україні.

– Необхідно розпочати розробку нового проєкту закону про столицю у відповідності до Конституції, законодавства України та міжнародних стандартів, який має набути чинності після проведення чергових місцевих виборів в Україні, – підсумували у партії.