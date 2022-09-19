Мешканці Тернопільської області зможуть навчатись впродовж життя

Це стало можливим завдяки Освітньому Хабу Тернопільщини, який буде реалізовувати концепцію Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning) на території всієї області.

«Навчання найзатребуванішим навичкам на ринку праці (soft skills), актуальним робітничим та IT-професіям, української та англійської мовам, емоційного інтелекту та іншим корисним знанням і навичкам вже доступне для мешканців Тернопільської області», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Хаб на Тернопільщині буде діяти в рамках мережі Українських Освітніх Хабів, яка визначена державою пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала рф.

«Важливим інструментом в рамках діяльності Освітнього Хабу стане Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії», який надає можливість учням 7-11 класів та їх батькам за допомогою штучного інтелекту визначити власні здібності до професій, що дозволить побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар’єри», – повідомила координаторка мережі Українських Освітніх Хабів та виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Освітній Хаб Тернопільщини реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції у партнерстві з ГО «АТОМ» та Тернопільським кооперативним фаховим коледжем.

«Це дійсно важливий проєкт, який зараз на часі. Тому, керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації всіляко підтримує дану ініціативу, яка допомагає, як дітям так і дорослим за допомогою інноваційних освітніх інструментів отримувати необхідні у сучасному світі компетенції» – сказала директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

Сайт мережі Українських Освітніх Хабів: eduhub.org.ua.

Адреса Освітнього Хабу Тернопільщини: м.Тернопіль, вул.Руська, 17, 2 пов., 12 ауд.

Телеграм-канал Освітнього Хабу Тернопільщини: https://t.me/osvitniyhubternopil.

Координаторка Хабу: Ірина Яремчук, edhub.ternopil@gmail.com, iryna.yaremchuck@gmail.com.