Цінна знахідка на Тернопільщині: віднайшли старовинні ікони

28 лютого настоятель храму УГКЦ с. Мар’янівка (Тернопільський район) о. Іван Зозуля, спільно зі старшим братом Петром Костиком та майстрами, які здійснювали підготовчі роботи перекриття храму, віднайшли старовинні ікони, вік яких становить 126 років, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

«Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії, – розповідає о. Іван Зозуля, декан Великоберезовицький. – Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім’я Романа та Ксенії Малевичів. Це безумовно нові цінні знахідки для історії сакрального мистецтва УГКЦ та парафії у с. Мар’янівка».

Священик також повідомив, що за участю комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ громада парафії відреставрує знайдені ікони.

Світлини можна переглянути на сайті парафії https://homilia.io.ua/album899489.