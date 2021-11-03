Цього року починають ремонт унікальної будівлі в Бережанах

Адміністративний будинок «Рідна школа» на вулиці Шевченка, 1 має давню історію. Збудований у 1885році для потреб Бережанського поштового відділку. Своє первісне призначення виконував до Першої світової війни, після чого перейшов у приватну власність: підприємець Лев Осліб утримував тут розважальний заклад.

Відремонтують школу за програми “Велике будівництво” Володимира Зеленського. У 1918 році приміщення викупило Українське педагогічне товариство «Рідна школа» під канцелярію товариства, а з 1922 року тут облаштували чотирикласну школу.

На початку 1930-х років будинок частково перебудували. Тоді товариство було ліквідоване, а сама будівля перейшла у державну власність. В 1945 році тут розмістився дитячий будинок, з 1960 року – школа-інтернат, тепер – початкові класи Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

На реставраційні роботи цього року заплановано 1 мільйон гривень.