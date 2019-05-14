ЦВК оприлюднила перелік округів Тернопільщини у яких обиратимемо народних депутатів

Центральна виборча комісія оприлюднила перелік одномандатних виборчих округів для чергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 27 жовтня 2019 року, – пишуть Тернополяни.

Одномандатний виборчий округ № 163 Центр – місто Тернопіль. Межі: частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181). Одномандатний виборчий округ № 164 Центр – місто Збараж. Межі: місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186). Одномандатний виборчий округ № 165 Центр – місто Зборів. Межі: місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612). Одномандатний виборчий округ № 166 Центр – місто Теребовля. Межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони. Одномандатний виборчий округ № 167 Центр – місто Чортків. Межі: місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони.

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