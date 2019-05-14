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ЦВК оприлюднила перелік округів Тернопільщини у яких обиратимемо народних депутатів

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Центральна виборча комісія оприлюднила перелік одномандатних виборчих округів для чергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 27 жовтня 2019 року, – пишуть Тернополяни.

Одномандатний виборчий округ № 163

Центр – місто Тернопіль.

Межі: частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181).

Одномандатний виборчий округ № 164

Центр – місто Збараж.

Межі: місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186).

Одномандатний виборчий округ № 165

Центр – місто Зборів.

Межі: місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612).

Одномандатний виборчий округ № 166

Центр – місто Теребовля.

Межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони.

Одномандатний виборчий округ № 167

Центр – місто Чортків.

Межі: місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони.

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