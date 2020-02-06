“У 95 років ще ломаки рубала”: на Тернопільщині жінці, яка пережила дві світові війни, виповнилося 100 років

Сьогодні мешканці села Великі Кусківці, що на Лановеччині, Басій Марії Іванівні виповнилось 100 років.

Привітати довгожительку з ювілеєм приїхали перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Батожний, голова районної ради Руслана Кушнір, заступник голови райдержадміністрації Володимир Кравчук, начальник Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Володимир Івашук, Борсуківський сільський голова Іван Друзь, староста села Петро Бондарець.

Марія Іванівна з охотою розповіла гостям про своє життя. Про те, як втратила на війні чоловіка Фадея. “Всього пів року прожили разом. У 1941 році в рядах Червоної Армії пішов на війну, а за пів року загинув, залишивши по собі донечку. Називала її уже сама – Ганною”, – згадувала Марія Іванівна.

А ще розповіла, що в 12 років залишилась без батька – Цимбалюка Івана. За якийсь час і без матері – Марфи. Із багатодітної родини залишилась лиш вона та наймолодша сестричка. Робити приходилось важко: жати, косити, орати, а ще дім, худоба… “Та, Богу дякувати, мала здоров”я. У 95 років ще ломаки рубала”, – знову спогад. Зараз Марія Іванівна проживає з дочкою, онуком та його сім”єю – дружиною та дітьми.