Іван Чайківський: ринок землі на часі, але не в такій редакції Закону, як пропонується

6 лютого в Парламенті почали розглядати проект Закону 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (друге читання).

Цьому передувало масштабне обговорення положень документу, що супроводжувалося мітингами, справжньою битвою аргументів та, без перебільшення, поглиблювало протистояння в українському суспільстві.

Але після внесення законопроекту в зал для його голосування, настав час визначатися.

Як поділився думками народний депутат від Тернопільщини, секретар профільного аграрного комітету Іван Чайківський, питання впровадження ринку землі в існуючій редакції документу стало чорно-білим: або ти «за», або ти «проти». Будь-яке ухиляння від конкретної позиції – це ухиляння від відповідальності за прийняття стратегічного рішення для України.

«Наша депутатська група «За майбутнє» прийняла однозначне рішення – голосувати «проти» проекту Закону в тій редакції, яка пропонується до другого читання. І цю позицію озвучив з трибуни член групи Ігор Палиця». – написав Іван Чайківський на своїй сторінці в мережі “фейсбук”.

За словами депутата, впровадження в обіг землі сільськогосподарського призначення сьогодні на часі. Але в редакції законопроекту не враховані певні норми, які роблять орендаря незахищеним від спекуляцій.

«Крім того, ми чітко наполягаємо на введення поетапної можливості для купівлі землі: спочатку тільки фізичні особи, громадяни України, пізніше – юридичні особи, кінцевими засновниками яких є виключно громадяни України. І головна наше теза – ринок землі має дати поштовх до розвитку українського села», – продовжує народний обранець.

За таких умов, ні сам І.Чайківський, ні депутатська група «За майбутнє», не підтримує існуючу редакцію законопроекту.