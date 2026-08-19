У Бережанах під час пожежі загинув чоловік
У ніч на 19 серпня у Бережанах сталася пожежа у приватному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка.
Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 03:23.
Вогонь охопив площу близько 15 квадратних метрів. Полум’я знищило меблі та речі домашнього вжитку, а також пошкодило стіни будинку.
Під час проведення розвідки рятувальники виявили загиблого чоловіка 1977 року народження.
На місці працював черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання.
Вогонь вдалося ліквідувати та не допустити його подальшого поширення.
Причини виникнення пожежі та загибелі людини наразі встановлюють.
Рятувальники нагадують, що серед найпоширеніших причин пожеж у житлових будинках — необережне поводження з вогнем, порушення правил користування електричними й опалювальними приладами, несправність електромереж та необережність під час куріння.
У разі пожежі телефонуйте 101.