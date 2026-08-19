У Бережанах під час пожежі загинув чоловік

У ніч на 19 серпня у Бережанах сталася пожежа у приватному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 03:23.

Вогонь охопив площу близько 15 квадратних метрів. Полум’я знищило меблі та речі домашнього вжитку, а також пошкодило стіни будинку.

Під час проведення розвідки рятувальники виявили загиблого чоловіка 1977 року народження.

На місці працював черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання.

Вогонь вдалося ліквідувати та не допустити його подальшого поширення.

Причини виникнення пожежі та загибелі людини наразі встановлюють.

Рятувальники нагадують, що серед найпоширеніших причин пожеж у житлових будинках — необережне поводження з вогнем, порушення правил користування електричними й опалювальними приладами, несправність електромереж та необережність під час куріння.

У разі пожежі телефонуйте 101.