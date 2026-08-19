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На Тернопільщині легковик врізався у вантажівку: водія госпіталізували

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18 серпня між селами Кам’янки та Хмелиська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки.

Повідомлення про аварію надійшло до Підволочиського відділення поліції об 11:28. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними правоохоронців, житель Київської області, керуючи автомобілем Opel Zafira, на території Підволочиської громади не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Там легковик зіткнувся з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом.

Унаслідок аварії водій Opel отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

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