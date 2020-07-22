У Борщеві відновили роботу три дитсадки: без м’яких іграшок, кожні 4 години вимірюють температуру

У Борщівській міській об’єднаній територіальній громаді розпочали свою роботу Борщівський ДНЗ (ясла-садок) «Дзвіночок», Борщівський ДНЗ (ясла-садок) «Лісова казка», Борщівський ДНЗ «Кристалик».

Відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України, у закладах дошкільної освіти проводиться температурний скринінг дітей при вході до закладу та кожні 4 години із занесенням показників у відповідний журнал.

На вході до закладів організовані місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, наявні рідке мило та паперові рушники, вилучені всі м’які іграшки.

Освітній процес організовано таким чином, що більше часу діти проводять на відкритому повітрі, дотримуючись дистанції та обмежуючи фізичний контакт між дітьми та працівниками.

Організація гарячого харчування здійснюється з дотриманням протиепідемічних заходів та санітарно-гігієнічних вимог, також збережено дистанцію між столиками, за якими діти приймають їжу.

Впродовж тижня відділ освіти міської ради відстежуватиме, як система запрацює на практиці, чи дотримуються заклади усіх необхідних протиепідемічних заходів, чи вистачить усіх необхідних засобів індивідуального захисту.

Із 3 серпня 2020 року планується відкриття закладів дошкільної освіти у сільській місцевості Борщівської міської об’єднаної територіальної громади.

В цей непростий час надважливим залишається гігієна та соціальна дистанція. Попри загальне послаблення обмежень, кожна родина повинна керуватися принципами безпеки, особливо коли йдеться про здоров’я дітей.