путін пропонує «дуель» із країнами Заходу у вигляді обстрілів Києва

Глава росії володимир путін пропонує країнам Заходу влаштувати «високотехнологічну дуель» у вигляді обстрілів столиці України.

Про це він сказав під час «прямої лінії».

Так, путін заявив, що немає ніяких шансів збити російські ракети «Орешник».

«А ті західні експерти, які так вважають, нехай запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхніх аналіз, провести технологічний експеримент. Скажімо, високотехнологічну дуель XXI століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару “Орешником” і подивимося, що буде», — заявив путін.