Студенти організовують у Зарваниці театралізовану Хресну ходу

В Страсну п’ятницю у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться театралізована Хресна дорога.

Її організовують студенти Тернопільської вищої духовної семінарії.

Розпочнеться дійство у Малій базиліці з Вечірнього з виставлення Плащаниці, яку очолить архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). Опісля всі процесійно відправляться на Хресну дорогу, пише «BezTaby».

«Страсна п’ятниця є особливою для вірних. У цей день ми розважаємо над Хресною дорогою, яка спонукає ближче пережити страждання та розп’яття нашого Спасителя. Ми не можемо відмовитися від Вечірноьої, винесення Плащаниці і звісно ж – Хресної дороги, – розповів керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Олег Харишин. – Тим більше, що вона відбуватиметься на свіжому повітрі. Звичайно, ми закликаємо усіх дотримуватися карантинних правил, одягати маску та дотримуватися дистанції. Також не відбуватиметься цілування Плащаниці. Вірні зможуть лише вклонитися та зробити знак хреста на собі».

Хресна хода розпочнеться о 11 годині.