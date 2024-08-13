Місцевий бізнесмен купив будинок переселенцям у Чорткові
Сім’я Галушків з Харківщини, де постійно тривають обстріли російськими окупантами, шукаючи більш спокійне місце у пошуках нового життя, вирішила переїхати до Чорткова. Тут придбали старенький будинок у Залізничному мікрорайоні по вулиці Січових Стрільців, який потребував ремонту, повідомляє чортківська міська рада.
Місцевий бізнес вирішив відгукнутись на проблеми сім’ї та допомогти із ремонтом будинку. Міський голова Чорткова Володимир Шматько щиро дякує підприємцям – Анатолію Кузю та директору ПАП «Дзвін» Василю Градовому за допомогу харків’янам із ремонтом, а саме за придбану для них цеглу, цемент та вапняну шпаклівку.