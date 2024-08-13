Місцевий бізнесмен купив будинок переселенцям у Чорткові

Сім’я Галушків з Харківщини, де постійно тривають обстріли російськими окупантами, шукаючи більш спокійне місце у пошуках нового життя, вирішила переїхати до Чорткова. Тут придбали старенький будинок у Залізничному мікрорайоні по вулиці Січових Стрільців, який потребував ремонту, повідомляє чортківська міська рада.

Сім’я складається із трьох осіб. Чоловік – колишній інженер танкового заводу, дружина вже працює у Чорткові на «СЕ Борднетце – Україна», син навчається у школі в 11 класі. Головна причина переїзду, зі слів голови сім’ї, полягає у бажанні батьків забезпечити сину хороші умови для навчання. Адже там, на Харківщині, освітній процес здійснюється у режимі онлайн, про високу якість якого говорити важко.

Місцевий бізнес вирішив відгукнутись на проблеми сім’ї та допомогти із ремонтом будинку. Міський голова Чорткова Володимир Шматько щиро дякує підприємцям – Анатолію Кузю та директору ПАП «Дзвін» Василю Градовому за допомогу харків’янам із ремонтом, а саме за придбану для них цеглу, цемент та вапняну шпаклівку.

Життя навчило – чужої буди не буває. І Чортківська громада вкотре це доводить!