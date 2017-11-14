Тернополян  просять долучитись до побудови кафедрального собору  Київського Патріархату

Запрошуємо долучити свою цеглинку до побудови кафедрального собору Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату!

Запрошуємо вас фінансово долучитися до розбудови нашої святині –

кафедрального собору св. Костянтина та Єлени.

Кожна ваша лепта, кожна копійка, вкладена в будівництво, залишається назавжди з вами у Господа.

На нашому сайті є можливість переказати будь-яку грошову пожертву на рахунок побудови собору. Будь ласка, скористайтесь кнопкою внизу, щоб стати нашим жертводавцем.

За кожну людину, яка робить посильну жертву, священики собору моляться загально на кожному богослужінні. Окрім цього, ви можете ввести у відповідні поля форми на сайті імена людей,

за яких вони будуть молитися особливо.