Офіційно визначилися два переможці громадського бюджету Вишнівецької ОТГ

18 грудня відбулося підсумкове засідання Координаційної ради з організації та координації впровадження і реалізації громадського бюджету у Вишнівецькій селищній ОТГ на 2019 рік, під час якого були визначені та офіційно оголошені проекти-переможці.

За 16 проектів громадського бюджету Вишнівецької ОТГ на 2019 рік було віддано сумарно 1357 голосів за обрані проекти. Переможцями громадського бюджету Вишнівецької ОТГ на 2019 рік стали два проектів, на реалізацію яких у 2019 році буде виділено 60 тис. грн з бюджету селищної ради.

Список проектів переможців, які будуть реалізовані в 2019 році: 🏆Проект №10. Збережемо тепло наших дітей «Збережемо тепло наших дітей», автор Лариса Головатюк, кількість голосів – 409 на суму 31016 грн. (проект реалізується у 2019 році в повному обсязі) 🏆Проект №14. Створення інтерактивного простору з комфортною зоною відпочинку у Бодаківській школі, автор Лариса Владика, кількість голосів – 383 на суму 28984 грн. (буде реалізовано половину запланованого у проекті на вибір автора у 2019 році) Дані проекти будуть внесені до Програми соціально-економічного розвитку Вишнівецької ОТГ та реалізовані у 2019 році.