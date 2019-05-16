Відомий тернополянин “засвітився” в команді Святослава Вакарчука
Сьогодні, 16 травня, співак та громадський активіст Святослав Вакарчук представив свою команду з якою збирається йти у політику. Серед заявлених є і відомий тернополянин представник ГП «Захисти свій голос» та очільник ГО “ДІЯ” Андрій Шараскін (кіборг Богема).
Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори з партією “Голос”. До його команди увійшли люди, які вже змінюють країну:
Повний партійний список “Голос” сформує на партійному з’їзді. Наразі до команди увійшли:
– екс-заступниця міністра економіки в уряді реформаторів Юлія Клименко;
– громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин;
– доктор медичних наук та піонер у сфері кардіо-хірургії Юрій Соколов;
– актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, кіборг “Богема” Андрій Шараскін;
– громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Соломія Бобровська.
Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.