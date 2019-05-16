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Відомий тернополянин “засвітився” в команді Святослава Вакарчука

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Сьогодні, 16 травня,  співак та громадський активіст  Святослав Вакарчук представив свою команду з якою збирається йти у політику. Серед заявлених є і відомий тернополянин представник ГП «Захисти свій голос» та очільник ГО “ДІЯ”  Андрій Шараскін (кіборг Богема).

Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори з партією “Голос”. До його команди увійшли люди, які вже змінюють країну:

Повний партійний список “Голос” сформує на партійному з’їзді. Наразі до команди увійшли:

– екс-заступниця міністра економіки в уряді реформаторів Юлія Клименко;

– громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин;

– доктор медичних наук та піонер у сфері кардіо-хірургії Юрій Соколов;

– актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, кіборг “Богема” Андрій Шараскін;

– громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Соломія Бобровська.

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

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