Відомий тернополянин “засвітився” в команді Святослава Вакарчука

Сьогодні, 16 травня, співак та громадський активіст Святослав Вакарчук представив свою команду з якою збирається йти у політику. Серед заявлених є і відомий тернополянин представник ГП «Захисти свій голос» та очільник ГО “ДІЯ” Андрій Шараскін (кіборг Богема).

Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори з партією “Голос”. До його команди увійшли люди, які вже змінюють країну: Повний партійний список “Голос” сформує на партійному з’їзді. Наразі до команди увійшли: – екс-заступниця міністра економіки в уряді реформаторів Юлія Клименко; – громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин; – доктор медичних наук та піонер у сфері кардіо-хірургії Юрій Соколов; – актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, кіборг “Богема” Андрій Шараскін; – громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Соломія Бобровська. Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

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