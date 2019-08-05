У Чорткові зламали та обікрали туристичну скриню (Фото)

У ніч з 4 на 5 серпня двоє невідомих спершу зламали, а потім обікрали туристичну скриню, яка розташована на пішохідній алеї неподалік костелу. Це зафіксувала камера відеоспостереження Чортківської міської ради, котра розміщена якраз над скринею.

Варто зауважити, що злодії викрали всі іноземні гроші, залишивши лише дрібні українські. Заява про скоєння злочину вже зареєстрована у Чортківському відділі поліції ГУНП в Тернопільській області. Чортківська міська рада надає відео з камер спостереження та просить мешканців міста допомогти впізнати та розшукати зловмисників.